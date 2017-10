Trovati 10 proiettili alla Sanità

Un ritrovamento anomalo e preoccupante quello effettuato dagli agenti della sezione ‘Volanti’ dell’ufficio di polizia giudiziaria di Napoli nella tarda serata di ieri. Teatro del ritrovamento: il rione Sanità. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio gli agenti hanno rinvenuto 10 proiettili calibro 7.65. Erano nascosti in un piccolo sacchetto di plastica in una rientranza di un muro perimetrale posto tra via Villari e Gradini San Nicandro. Dopo il sequestro sono scattate le indagini. Non si esclude alcuna pista ed al momento non sono state fornite altre informazioni ufficiali.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella secondo la quale il possessore dei proiettili si sarebbe spaventato per la vista delle pattuglie della Polizia di Stato presenti per un controllo e avrebbe abbandonato lì di fretta i proiettili. Probabilmente con la speranza poi di ritornare a prenderli una volta che il territorio sarebbe stato ‘libero’ dalla presenza delle forze dell’ordine. Invece la busta è stata recuperata dagli agenti dell’Upg.