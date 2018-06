Crollo di Torre Annunziata: torna a casa il pescatore sopravvissuto

Il 7 luglio scorso Salvatore Iorio si salvò per miracolo: quando la palazzina in via Rampa Nunziante a Torre Annunziata dove abitava da anni crollò lui era in mare. Era uscito in barca per pescare e del crollo si accorse solo dopo. Da allora la sua vita è cambiata. Sopravvissuto, ma senza più ricordi, senza quelle mura che custodivano un pezzo di vita passata. Salvatore è tornato a casa l’altro giorno.

Ha portato via quello che era rimasto: qualche piatto, dei bicchieri e qualche oggetto personale. Senza emozione particolare ha riposto tutto in un uno zaino e ha detto addio per l’ultima volta al suo rifugio sicuro per tornare in quella che è la sua nuova casa. Abita con la figlia, sempre a Torre Annunziata. Pochi chilometri da quel luogo dove morirono 8 persone, ma – racconta con rammarico – “da casa sua non vedo il mare”.