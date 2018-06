L'aereo è in partenza, la famiglia è in ritardo. I quattro entrano in pista e vengono multati

Erano in ritardo e il gate era già chiuso: così una famiglia italiana diretta a Napoli ha forzato la porta di accesso alla pista di decollo dell'aeroporto di Venezia e ha cominciato a correre verso l'aereo in procinto di partire per Napoli. L'allarme del Gate 7 è scattato e il personale di sicurezza ha fermato la coppia, che viaggiava con i due figli minorenni. I due, in possesso di regolare biglietto, si sono giustificati dicendo che non avevano intenzione di perdere l'aereo ma erano in notevole ritardo. Dovranno pagare circa quattromila euro di multa.