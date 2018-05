Manifestanti sui binari: treni ripartiti

E' durato poche decine di minuti il blocco dei treni in partenza dalla stazione di Napoli Centrale. A fermare i convogli è stata una manifestazione di lavoratori che hanno invaso i binari provocando ritardi alla circolazione. Il blitz è avvenuto intorno alle 10 provocando non pochi problemi ai treni in partenza.

La situazione è tornata normale dopo che le persone sono state allontanate dai binari e la circolazione è potuta tornare regolare. Ritardi, per i treni in transito nella stazione partenopea, di circa 20 minuti. Attualmente Rete ferroviaria italiana fa sapere sul proprio sito che la circolazione è tornata regolare.