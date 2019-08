Treni da Roma a Napoli in ritardo: inconveniente tecnico agli impianti

Rallentamenti sulle linee ferroviarie Alta Velocità da Roma in direzione di Firenze e di Napoli. Per un guasto nei pressi di Settebagni le linee da Roma per Firenze accumulano ritardi fino a 20 minuti, mentre le linee verso Napoli hanno registrato ritardi fino a 25 minuti, ora risolti. Il traffico verso Sud è tornato regolare dopo i disagi verificatisi per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione.

