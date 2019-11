Eav, ritardi sulle linee vesuviane: i treni arrivano già pieni

Disagi questa mattina per i pendolari che utilizzano le linee vesuviane Eav. Diversi treni sono partiti con ritardi fino a 35 minuti (per Sorrento o per Sarno) e alcuni (per Sorrento da Napoli, per Baiano da Napoli o per Napoli da Poggiomarino) sono stati soppressi.

Ritardi e soppressioni hanno causato il sovraffollamento dei treni rimasti, tanto che alcuni utenti non sono riusciti a salire a bordo e hanno dovuto aspettare un treno successivo. Nel filmato la situazione nella fermata Ercolano-Scavi.