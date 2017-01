Ritardi nei lavori a via Marina: chiesta proroga fino a settembre

Ha chiesto una proroga di otto mesi rispetto alla data di consegna dei lavori che prevista per il 17 gennaio. Protagonista è la ditta che ha vinto l'appalto e sta realizzando i lavori di restyling di via Marina. La data di consegna dovrebbe essere posticipata a settembre e il cantiere è tuttora attivo e incompleto. Queste le intenzioni della società su cui dovrà pronunciarsi il comune di Napoli. La richiesta è arrivata contestualmente al sopralluogo della commissione Infrastrutture e Mobilità.

La società ha giustificato il ritardo per alcune indagini sul sottosuolo che hanno evidenziato delle criticità. Toccherà all'ente di Palazzo San Giacomo decidere se accogliere o meno la richiesta. Intanto arrivano le prime critiche dall'opposizione in consiglio comunale e monta la protesta dei cittadini i cui disagi potrebbero prolungarsi fino a dopo l'estate dopo anni di attesa per l'inizio dei lavori. Un'ipotesi non ufficiale che gira nei corridoi dei palazzi della politica riguarderebbe il presunto malcontento della ditta che lamenterebbe la mancanza di pagamenti delle spettanze relative a settembre.