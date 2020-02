Rita Dalla Chiesa: "Amici del Nord, non andate a Ischia quest'estate"

"Amici del Nord, ci sono tanti posti belli in Italia, possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia. Ricordiamocelo per le vacanze estive". Così si rivolge ai suoi numerosi followers la conduttrice Rita Dalla Chiesa. A scatenare la reazione della noto volto tv è stata l'accoglienza che alcuni ischitani, in preda alla psicosi da Coronavirus, avrebbero riservato a turisti provenienti dal Nord Italia.

Ma la signora di #Ischia???? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in #Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a #Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive... Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 27, 2020

Numerosi i commenti indignati per il post di Rita Dalla Chiesa. "Conosce il detto o 'Buttare l'acqua con tutto il bambino'? Spero di sì. Bene, lei ha proprio fatto questo", commenta un utente. Oppure: "Se a Roma o a New York c'è qualcuno che si comporta male io non boicotto quella città".

Il commento del sindaco di Ischia dopo l'ordinanza

"Abbiamo pensato di prescrivere un atto precauzionale, in vista del contagio del coronavirus - ha spiegato il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a Radio Crc - Questa ordinanza è stata annullata, perché il Prefetto ha riscontrato un difetto di competenza da parte di noi sindaci. Bisogna attuare un'iniziativa che permetta di circoscrivere il virus, evitando che si espanda. Stiamo cercando di tutelare le nostre comunità, rispetto ad un rischio che, obiettivamente, c'è, evitando di trasformare l'isola d'Ischia come la nave da crociera lasciata in quarantena. Questo non è un atto di razzismo, ma c'è bisogno, in questa fase di emergenza, di strumenti precauzionali. È fondamentale costruire dei cordoni di sanità".

