Finse il suicidio per un selfie: si risveglia il 13enne

È stato svegliato dal coma farmacologico e sta bene il 13enne che sabato sera ha finto il suicidio per postare una foto shock su fb. Nelle sue intenzioni avrebbe dovuto essere un “gioco”, ma ha avuto conseguenze diverse. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi e poco fa il ragazzino ha riabbracciato la mamma ed il papà. Era finito in rianimazione dopo essersi stretto al collo una cintura. Il 13enne era a casa degli zii sabato sera e stava giocando con il cugino più piccolo. L’idea era quella di fare un “selfie particolare”, postando poi sul famoso social network la foto del tuo tentativo di suicidio.

Appena si è stretto la cintura al collo, però, il ragazzino si è sentito male e il cugino ha urlato chiamando la mamma. Immediati i soccorsi, ma i medici hanno voluto tenerlo in coma farmacologico per 24 ore per poi portarlo al risveglio avvenuto poco fa nell’ospedale San Giuliano di Giugliano che era stato preso d’assalto dai familiari preoccupati per le condizioni del 13enne. Fortunatamente questa storia si è conclusa positivamente ed il ragazzino ha riaperto gli occhi.