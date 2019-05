Furto di energia elettrica nel ristorante, nei guai una 32enne

I carabinieri hanno arrestato una 32enne incensurata di Brusciano, accusato di alimentare il proprio ristorante tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano e della tenenza di Casalnuovo insieme a tecnici dell’Enel; questi ultimi hanno stimato un consumo non registrato per circa 22mila euro. La donna è stata arrestata per furto aggravato e dopo le formalità l’hanno tradotta ai domiciliari dove attende il giudizio con rito direttissimo.