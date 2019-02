Morto il fondatore di “Da Corrado”, della leggendaria zuppa di cozze a via Foria

Morto lo storico fondatore dell'omonimo ristorante “Da Corrado” a via Foria. A lui si deve la nascita di uno dei punti di riferimento della cucina napoletana. Per tutti i napoletani la sua zuppa di cozze è stato un capolavoro della cucina e una tappa da provare sia per i cittadini partenopei che per i turisti. A dare la notizia sono stati i figli del noto ristoratore che hanno salutato l'anziano con un commosso post su Facebook.

Il post

“Uomo, padre e nonno esemplare. Con lui si spegne la storia della ristorazione napoletana. Un esempio di amore e dedizione verso gli altri. GRAZIE INFINITE. #PAPÀ E #NONNO CORRADO. Il Ristorante da Corrado resterà chiuso per lutto nella giornata di oggi e domani (1/2 Febbraio). Queste le parole dei familiari affidate al noto social network.