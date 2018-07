Continue risse nel quartiere Vasto, il presidente di Municipalità: "Qui come il Terzo mondo"

Prosegue nel quartiere Vasto, nella IV municipalità partenopea, quella che i residenti vivono come un'emergenza sicurezza. Solo negli ultimi mesi un'aggressione a un farmacista, l'esplosione di una bomba carta all'esterno di un bar-tabacchi, il ripetersi di risse tra bande di extracomunitari. Anche il Presidente della Camera Roberto Fico, presente nel quartiere dieci giorni fa, ha parlato di grave emergenza. “A nome dell’intera Municipalità esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza ai residenti del quartiere Vasto e delle zone limitrofe a piazza Garibaldi, che anche stamani, come del resto accade ormai da mesi, sono stati costretti ad assistere all’ennesimo episodio di violenza tra bande di extracomunitari", afferma oggi il presidente della IV municipalità Giampiero Perrella.

"Come più volte abbiamo ribadito e sollecitato alle Autorità competenti, Comune, Prefettura e Questura, la situazione è insostenibile ed è necessario un intervento urgente per arginare i gravi problemi di criminalità che hanno raggiunto ormai livelli da Terzo Mondo”. Secondo Perrella la Municipalità sta facendo di tutto per tenere alta l'attenzione. Il presidente, però, lamenta un certo disinteresse da parte dell'amministrazione comunale. "Vorremmo parlare della concentrazione di oltre il 70% dei Centri di Accoglienza Straordinari nella zona della stazione centrale, altro tema su cui più volte abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di agire con determinazione nei confronti della Prefettura per stabilire un piano di delocalizzazione e spalmarli sull’intero territorio cittadino. Ma ad oggi il silenzio più totale”, aggiunge Perrella.