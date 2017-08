Risse tra immigrati al Vasto, i residenti: "Servono più controlli"

Tensione alle stelle nel quartiere Vasto: sempre più risse tra stranieri in strada. La questura ha disposto dei servizi mirati, ma gli episodi di violenza sono all'ordine del giorno.

L'ultimo è accaduto in piazza San Francesco di Paola dove, in pieno giorno, un nigeriano di 26 anni è stato ferito alla schiena con una bottiglia di vetro e accompagnato all'ospedale Loreto Mare. Per lui, una prognosi di dieci giorni.

La vittima, che abita ai Tribunali, risulta essere in regola con il permesso di soggiorno.