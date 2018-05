Emergenza Vasto, ancora risse tra extracomunitari

Continua la protesta di numerosi cittadini del quartiere Vasto contro le condizioni di degrado e pericolo con le quali si dicono costretti a misurarsi quotidianamente.

"Città in mano a immigrati senza regole", attacca l'esponente dei Verdi in consiglio regionale Francesco Borrelli, a proposito della principale preoccupazione di chi è residente in zona.

Sono decine, fin qui, gli esposti presentati. Tanti quanti i video di liti o scaramucce in strada pubblicati soprattutto nel gruppo "Comitato Quartiere Vasto".

Il presidente della Municipalità Giampiero Perrella attacca: nessun aiuto da Comune, prefettura e questura.