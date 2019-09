Violenta rissa familiare in via Foria, marito e moglie finiscono in ospedale

Un litigio tra familiari è sfociato nell'aggressione ai danni di due coniugi. I fatti sono avvenuti ieri in via Foria: una coppia, marito e moglie di circa 40 anni, è finita in ospedale dopo essere stata ferita a coltellate. I due - colpiti in diverse zone del corpo - sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Giovani Bosco, dopo aver perso molto sangue, ma non sono in pericolo di vita.

Alla base ci sarebbe - secondo quanto trapela - un movente passionale. La Polizia ha raccolto la denuncia della coppia, e ora si cercano i parenti di uno dei due coniugi, presunti responsabili dell'aggressione.