Fila lunghissima e tafferugli all'esterno del supermarket, interviene la municipale

Ressa e tafferugli, intorno alle 17 di oggi, in piazza Nazionale. In molti erano in fila per entrare nel supermercato del posto, che domani sarebbe rimasto chiuso. Come segnalato da alcuni cittadini, non soltanto raramente si è rispettata la distanza di sicurezza, ma sono scattate vere e proprie risse.

Sul posto è giunta la polizia municipale, sia per sedare i tafferugli che per allontanare chi non stava rispettando la distanza di sicurezza di un metro prescritta dalle norme anti-contagio per il Covid-19.