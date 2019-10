Rissa per un turno di lavoro: tre uomini denunciati

Presidio nel rione sanità dei carabinieri della compagnia Stella e del reggimento “Campania”. Durante un'operazione di controllo nel rione, i militari hanno denunciato tre persone per una rissa scoppiata nel vicoletto San Gennaro. La lite, nata tra tre uomini per il cambio di un turno a lavoro, ha coinvolto anche alcuni loro familiari che si sono dileguati. i tre sono stati bloccati e identificati quindi denunciati ma le indagini in ogni caso continuano.

I militari hanno anche denunciato una donna per furto di energia elettrica. Sono stati i carabinieri della stazione Stella a scoprire che una 49enne incensurata di via Cesare Rosaroll aveva manomesso il contatore della sua abitazione con degli spessori che rallentavano la rotella de i consumi. L’escamotage è stato scoperto con la collaborazione di personale tecnico dell'Enel e rimosso.