Rissa durante il ricevimento, paura per Luciano Caldore: "Qualcuno ha bevuto troppo"

Un fine settimana agitato per Luciano Caldore, famosissimo cantante neomelodico napoletano. Caldore era stato ingaggiato per un'esibizione durante un ricevimento in un ristorante in provincia di Avellino, quando due famiglie, impegnate in ricevimenti paralleli di battesimi differenti, si sono fronteggiate proprio durante le canzoni di Caldore. Ancora ignoti i motivi: probabilmente le richieste al cantante da parte di una famiglia hanno infastidito l'altra. La rissa è stata sedata solo dopo l'intervento dei carabinieri. Oggi il cantante si è scusato - anche se nella vicenda è coinvolto marginalmente.

"Mi dispiace molto", dice Caldore su Instagram. "Io mi presento nelle feste per portare gioia e allegria. Odio la violenza, e sono anche un tipo molto ansioso. C'è stato questo parapiglia fra due o tre persone, c'erano molti bambini, persone anziane e questo mi dispiace. In un locale, quando si fanno le 17:30, c'è chi ha alzato il gomito e non riesce a controllarsi. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi hanno scritto, io sto bene, ho cercato di sedare. Voglio scusarmi con le famiglie coinvolte, con quelli che hanno avuto paura. Mi scuso con il mio pubblico".