Maxi rissa tra ragazzine (con strascino) ripresa in un video: "Violenza inaudita"

“Cresce la violenza fra ragazzini. Alcuni cittadini ci hanno inviato un video inquietante, che circola sul web, di alcune ragazzine che si riempiono di botte in zona Salicelle ad Afragola. Una violenza inaudita e gratuita, che lascia senza parole. Un video di pochi secondi che non aiuta a comprendere la dinamica della vicenda e che per questo abbiamo deciso di inviare alle autorità per capire se si tratti o meno di un episodio di bullismo, di violenza gratuita o addirittura di una sorta di gioco violento. Le ultime gravi vicende che abbiamo denunciato alle forze dell’ordine, purtroppo, non sono servite a fermare questa escalation di violenza. Ogni giorno ci arrivano decine di segnalazioni da parte di ragazzi, ma anche di genitori, che non riescono a tirare fuori i figli da questa spirale di violenza. C’è un clima preoccupante, un allarme sociale che non va affatto sottovalutato e che denunciamo da tempo. Servono interventi concreti e molto radicali, occorre intervenire anche sui genitori, o la situazione sfuggirà di mano”.

E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. Si tratta dell'ennesima violenza tra minori delle ultime settimane, tutte peraltro riprese da video.