Rifiuta le cure, sfascia una stanza del pronto soccorso e aggredisce infermieri e carabinieri

I carabinieri della stazione di Licola hanno tratto in arresto un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L'uomo, ricoverato nell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie”, rifiutava le cure mediche e per questo motivo si era barricato in una stanza del pronto soccorso, danneggiandone mobili e attrezzature sanitarie. Aveva poi aggredito alcuni infermieri e lanciato oggetti contro le persone che avevano provato a tranquillizzarlo.

Stessa sorte per i carabinieri intervenuti che, nonostante la resistenza opposta, hanno bloccato e arrestato il 27enne. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo.