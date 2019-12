Rissa al Pronto Soccorso, si "perde" una paziente

Notte movimentata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Alle 3:30 circa di questa notte, infatti, nel nosocomio di Frattamaggiore è scoppiata una rissa tra i parenti di alcuni degenti.

Secondo quanto raccolto da NapoliToday, tutto sarebbe partito da una lite fra marito e moglie, diverbio che ha richiamato subito l'attenzione di altre persone. Un uomo cerca di fare da paciere, mossa non gradita a un parente della coppia: la rissa si estende, intervengono altre persone.

A tentare di placare gli animi arrivano le guardie giurate di turno. Nel trambusto, però, una donna, ritenuta in stato di non coscienza, si allontana. Scattano le ricerche, vengono allertati i Carabinieri. La donna sarebbe passata attraverso una porta secondaria.

Al caos per le ricerche si aggiungono le urla strazianti di un paziente che chiede maggiore celerità nella somministrazione di farmaci, e comincia a inveire contro i sanitari.

La situazione faticosamente rientra dopo alcune ore, grazie all'intervento delle guardie giurate.