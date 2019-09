Rissa in piazza Nazionale, cittadino pakistano massacrato di botte

Un cittadino pakistano di 43 anni si è recato a notte fonda (alle 3:30 circa) nel pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare. L'uomo ha naso fratturato, lesioni in tutto il corpo, viso insanguinato e dolori all'addome. Alle forze dell'ordine che hanno raccolto la sua denuncia ha raccontato di essere stato vittima di aggressione in piazza Nazionale, da parte di ignoti. I medici lo hanno dichiarato guaribile in tre settimane. Ora gli inquirenti cercheranno di fare luce sull'accaduto, verificando la versione anche attraverso i filmati di videosorveglianza della zona.

I fatti sono stati segnalati anche sulla pagina 'Insieme facciamo tutto'.