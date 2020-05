Maxi rissa a Ottaviano, uomo ferito alla testa finisce in ospedale

Una violenta lite è scoppiata a Ottaviano, nella frazione San Gennarello. A sfidarsi - secondo una prima ricostruzione - sono stati due nuclei familiari. A terra è rimasto un uomo, ferito in maniera molto seria ma per fortuna, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, non in pericolo di vita. La rissa è scoppiata nella giornata di venerdì, per motivi ancora da chiarire.

L'uomo ferito è stato trasportato al Cardarelli di Napoli da un'ambulanza. Avrebbe riportato trauma cranico e ferite al volto. Ferito anche un carabiniere in modo lieve. Sarebbero otto le persone finite in caserma dopo la violenta rissa. I militari hanno dovuto fronteggiare e cercare di gestire anche una folla scesa in strada per cercare di comprendere meglio l'accaduto.