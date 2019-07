Napoli Centrale, violenta rissa all'esterno della stazione: 4 arresti

Gli agenti della Polfer in servizio nella Stazione di Napoli Centrale sono intervenuti per una violenta rissa avvenuta all’esterno dello scalo ferroviario.

I poliziotti, con l’ausilio dei Militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure e di Guardie Particolari Giurate in servizio in stazione, sono riusciti non senza difficoltà a ristabilire la calma ed a bloccare quattro contendenti, tre uomini e una donna di nazionalità nigeriana, mentre altri si davano alla fuga.

Nella ressa uno dei partecipanti ha riportato ferite alla fronte e al labbro con prognosi di dieci giorni ed anche un poliziotto e una guardia giurata sono dovuti ricorrere alle cure del 118 per le contusioni riportate, con prognosi rispettivamente di 7 e 3 giorni.

I quattro fermati sono stati condotti in ufficio per gli adempimenti di rito e dai controlli in banca dati è emerso che erano tutti irregolari sul territorio nazionale. I quattro sono stati tratti in arresto per rissa e denunciati per la legge sull’immigrazione, mentre per uno di loro si è aggiunta anche l’accusa di lesioni aggravate e resistenza a P.U. Sottoposti a giudizio con rito direttissimo tre di loro sono stati condannati a 9 mesi di reclusione, mentre il quarto è stato ritenuto responsabile anche degli ulteriori addebiti e condannato ad un anno di reclusione.