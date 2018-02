Rissa tra due donne in via Toledo: furto in un negozio d'abbigliamento

La polizia municipale è intervenuta ieri in via Toledo, dove era in corso una rissa tra due donne all'esterno di un noto negozio di abbigliamento.

Gli agenti le hanno accompagnate presso i loro uffici, dove una delle due – dipendente del negozio – ha sporto denuncia spiegando il motivo della lite: l'altra aveva rubato dei vestiti.

L'accusata di furto è stata quindi perquisita, ed in effetti nella sua borsa è stato trovato un abito rubato. Nascosti, insieme a quest'ultimo, anche altri capi d'abbigliamento sottratti ad altri negozi della zona. Mentre i vestiti, senza dispositivo antitaccheggio, sono stati sottoposti a sequestro, la donna è stata denunciata.