Rissa tra migranti: un uomo ferito gravemente

Rissa tra migranti a via Firenze, nel quartiere San Lorenzo, distante qualche centinaia di metri da piazza Garibaldi e da piazza Principe Umberto. In tarda mattinata i due gruppi, muniti di coltelli e bottiglie, si sono affrontati a viso aperto; la rissa è avvenuta alla presenza di tantissime persone, anche turisti, che per fortuna, ne sono usciti illesi. Intervenuti prontamente gli agenti di polizia e i sanitari il 118 che hanno constatato il ferimento, in modo grave, di uno straniero causato non si sa ancora se da un'arma bianca o da una bottiglia.

L'uomo è stato colpito su entrambi le braccia ed ha riportato anche un trauma cranico. È stato medicato al Loreto Mare dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di tre settimane. Secondo una prima ricostruzione l'episodio di violenza potrebbe essere relativo ai dissidi per l'occupazione abusiva dei marciapiedi per il commercio di oggetti e capi contraffatti.