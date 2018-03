Cronaca Avvocata / Via Mezzocannone

Via Mezzocannone, durante la rissa spuntano i coltelli: due giovani in gravi condizioni

In via Mezzocannone una rissa è scoppiata nel pomeriggio: feriti due ragazzi, 23 e 24 anni, napoletani, pregiudicati. Sono stati colpiti più volte al petto e si trovano in gravi condizioni in ospedale