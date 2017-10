Rissa ad un matrimonio: ferito un bambino di 7 anni

Una rissa tra invitati ha rovinato il matrimonio ad una coppia romena, che da tempo vive a Sorrento.

L'episodio - raccontato da Metropolis - è avvenuto nella zona di Massa Lubrense. Il banchetto di nozze, poco prima del taglio della torta nuziale, si è improvvisamente trasformato in un ring, con un bambino di appena sette anni che è rimasto ferito al volto.

Il bimbo, fortunatamente, non è in gravi condizioni e guarirà in pochi giorni. Al momento non ci sono denunciati o fermi visto che non sono state presentate querele.