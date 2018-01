Rissa in via Torino: coinvolte 30 persone, tre arresti

Questa notte i Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Stella hanno arrestato per una rissa scoppiata in via Torino e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali due persone di nazionalità algerina, già note alle forze dell'ordine per reati specifici, e una di nazionalità nigeriana, incensurato.

Al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora in via di accertamento, si sono affrontate due 'fazioni' generando una rissa che ha coinvolto circa 30 stranieri, che poi si sono allontanati prima dell’intervento dei militari dell’Arma.

I tre arrestati sono stati visitati da medici dell'ospedale San Giovanni Bosco. Al primo e al secondo sono state riscontrate contusioni in varie parti del corpo, al terzo uno stato di ansia. Dopo le formalità attendono il rito direttissimo.