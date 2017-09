Piazza Principe Umberto, violenta rissa con spari tra immigrati

Violenza e paura in Piazza Principe Umberto, dove si è verificata una rissa con spari tra immigrati. A denunciare l'episodio è Enrico Cella, Presidente dell'Associazione Culturale "Vivere il Quartiere".

"Una corposa rissa tra immigrati con spari è avvenuta in Piazza Principe Umberto, mettendo a dura prova la sicurezza dei residenti ed operatori commerciali - afferma Cella - . Sono prontamente intervenute numerose pattuglie delle Forze dell'ordine e dopo qualche ora tutto è tornato alla normalità. I residenti sono stanchi di vivere in questo modo, si sentono quasi prigionieri nelle proprie abitazioni. Abbiamo paura per i nostri figli, specialmente di sera, al loro rientro a casa".

"È diventata una situazione pericolosa, insostenibile e non più tollerante - conclude Cella - e sarebbe opportuno trovare seri rimedi, per evitare questo stato di cose ed eventuali turbative sociali che allo stato attuale sono al limite della sopportazione".