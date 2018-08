Risse al Vasto: colpito un militare

È rimasto coinvolto anche un militare dell'operazione “Strade sicure” in una delle numerose risse che sta colpendo il quartiere Vasto nelle ultime settimane. L'uomo in divisa è intervenuto questa notte per sedare una rissa tra immigrati. Mentre stava provando a fermare i contendenti è stato colpito al volto.

L'autore dell'aggressione è stato subito arrestato dagli agenti della polizia che pattugliavano la zona insieme ai militari. Poco prima erano intervenuti per una rissa innescata stavolta da due napoletani, anche loro arrestati.