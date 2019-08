Piazza Garibaldi, maxi rissa: agente della municipale ferito

Una maxi rissa è avvenuta in serata a Piazza Garibaldi: nei pressi della statua si sono affrontati gruppi, composti in larga parte da extracomunitari. Alcuni di loro si sono fronteggiati con coltelli e bottiglie. Sul posto sono arrivate pattugllie di Polizia Municipale e Carabinieri: sarebbe stato ferito in maniera lieve anche un agente della municipale. I feriti sono stati trasportati nell'ospedale Loreto Mare e la zona è rimasta in preda al caos per lunghi minuti, con effetto anche sulla circolazione stradale.