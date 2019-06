La divisione dell'eredità finisce nel sangue: rissa fra fratelli a Torre del Greco

Violenta rissa a Torre del Greco, dove due fratelli si sarebbero picchiati per motivi economici. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, uno avrebbe pugnalato e preso a bastonate l'altro, mentre un terzo fratello sarebbe rimasto anche contuso nel tentativo di dividere i due. L'uomo che ha riportato la peggio è stato ricoverato perché seriamente ferito, anche se non in pericolo di vita. I fatti sarebbero accaduti nei pressi del casello autostradale.

Sui fatti indagano i carabinieri, che stanno cercando di acquisire anche filmati di videosorveglianza per appurare la dinamica. I tre avrebbero litigato in seguito al mancato accordo sulla divisione ereditaria dei beni di famiglia.