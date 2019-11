Rissa tra extracomunitari al Vasto, Borrelli: "A rischio l'ordine pubblico" | VIDEO

Il video, postato sulla pagina Facebook “Napoli Internazionale”, è stato rilanciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli: mostra l'ennesima rissa al Vasto, tra extracomunitari.

"Oramai il rione è una polveriera - scrive Borrelli - Fatti del genere sono all’ordine del giorno nelle strade a ridosso di piazza Garibaldi. Occorre trovare delle soluzioni per sopperire ai gravi errori commessi in passato dalla Prefettura che, in pratica, ha fatto in modo che l’area si tramutasse in un ghetto, creando il brodo di coltura per le altissime tensioni sociali che si stanno consumando”.

“Le violenze che si consumano al Vasto, sommate alle contrapposizioni tra i residenti storici e gli stranieri, rappresentano rischi seri sotto il profilo dell’ordine pubblico. Le istituzioni devono prendere coscienza dei problema e adottare dei correttivi validi prima che la criticità si tramuti in una vera e propria bomba sociale". "A mio avviso . conclude Borrelli - non si può prescindere da una seria politica di redistribuzione delle migliaia di extracomunitari che attualmente vivono nel rione, prevedendo per loro dei percorsi di inserimento. Al contrario dei delinquenti che devono essere rispediti immediatamente nei paesi di provenienza”.