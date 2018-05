Paura al Vasto, violenta rissa in strada tra extracomunitari

Urla, calci, pugni, schiaffi. È l'incredibile scena di violenza urbana cui hanno assistito ieri diversi cittadini del quartiere Vasto, dove un gruppo di extracomunitari – per cause non chiare – ha dato vita ad una rissa.

A riprenderla, in un video che sta facendo il giro della rete, il cellulare di un residente che l'ha poi postata sulla pagina social “Comitato quartiere Vasto”.

I cittadini della zona chiedono che si ponga un freno al caos nel quartiere, soprattutto attraverso una maggiore sorveglianza che possa evitare episodi di questo tipo a loro dire sempre più frequenti.

“ Il degrado del quartiere Vasto continua nell’indifferenza generale. Il Comitato Orgoglio Civico Vasto ha denunciato una nuova violenta rissa avvenuta in mattinata tra immigrati in via Milano alle 12:30 di questa mattina a distanza di pochi giorni dagli accoltellamenti tra extracomunitari". A scriverlo, su Facebook, è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Solo l’arrivo della pattuglia della polizia ha messo in fuga gli esagitati - prosegue Borrelli - Le vie del quartiere sono in mano a immigrati ubriachi e sotto effetto di droghe che costringono i residenti a una vita poco sicura, ai limiti della tollerabilità. I residenti del Vasto vivono sotto assedio per il crescente degrado del quartiere fuori controllo anche a causa dei mercatini della monnezza e dallo spaccio di droga. La situazione è insostenibile e fuori controllo. Mercoledì al tavolo per la sicurezza convocato in Prefettura grazie all'interessamento del Comune è necessario trovare una soluzione a questa indecenza, l’area deve essere bonificata dai violenti e delinquenti. Ai cittadini venga garantito il diritto di vivere al sicuro sul loro territorio”.