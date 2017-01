Piazza Principe Umberto, rissa tra extracomunitari: tre arresti

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti d’urgenza in Piazza Principe Umberto, dove hanno tratto in arresto per rissa aggravata tre persone di nazionalità marocchina, già note alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 27 ed i 35 anni.

Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, i tre se le stavano suonando di santa ragione, ma sono riusciti comunque a bloccarli. Due di questi hanno riportato lesioni guaribili in 7 e 5 giorni.

Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo, mentre continuano gli accertamenti per capire il motivo scatenante della rissa.