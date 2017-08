Rissa tra extracomunitari a piazza Garibaldi: i feriti trasportati al Loreto Mare

Calci, pugni, grida. Una scena che si ripete quasi quotidianamente in piazza Garibaldi. Protagonisti alcuni cittadini extracomunitari che, per ragioni in corso di ricostruzione, se le sono date di santa ragione davanti agli occhi increduli di pendolari e passanti. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi. Un uomo di origine nordafricana avrebbe cominciato prima a inveire contro una persona che gli era vicina (suo connazionale), poi rapidamente dalle parole si sarebbe passati ai fatti.

Alcuni testimoni raccontano che la rissa avrebbe coinvolto cinque o sei uomini. Alcuni di essi, quelli che hanno ricevuto la peggio, sono stati accompagnati presso l'ospedale Loreto Mare e medicati. Sul caso, in una zona già colpita da medesimi avvenimenti, indagano con la massima attenzione le forze dell'ordine