Ercolano, la partita tra Juniores si trasforma in guerra. Il Gelbison denuncia

"Ieri 24/2/2018 si è disputata la gara del Campionato Juniores tra Ercolanese 1924 e Gelbison allo stadio Raffaele Solaro di Ercolano. La squadra e lo staff della Gelbison sono stati vittime di un vero e proprio agguato, che ha assunto il carattere della premeditazione dal momento che è stato concesso di entrare a persone – non in distinta e non identificate – nel recinto di gioco e negli spogliatoi. Il mister e alcuni giocatori sono stati violentemente aggrediti, minacciati e colpiti non solo nelle fasi di gioco ma anche al rientro negli spogliatoi, tanto che è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale per le ferite riportate. Episodi di questo tipo richiedono un’attenta riflessione sia da parte degli addetti ai lavori che delle Istituzioni e delle famiglie. Quanto accaduto è umanamente e sportivamente inaccettabile e la Gelbison tutelerà i propri tesserati in ogni sede. Oggi pomeriggio, al termine della partita del Campionato di Serie D Gelbison – Vibonese, si terrà una conferenza stampa sui fatti accaduti sul campo dell’Ercolanese". Così la società cilentana del Gelbison scrive sul proprio account facebook, rendendo noti i fatti di ieri accaduti durante una partita dilettantistica tra giovanissimi.



Al momento non si hanno notizie dalla società ercolanese.