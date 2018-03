Schiaffi e spintoni tra due donne: rissa negli uffici dell'Asl

A distanza di giorni diversi sono i litigi avvenuti all’Asl di Marano, tra le file innumerevoli e disordine più totale. Oggi è scattata una violenta rissa tra due donne, una madre musulmana è arrivata con un neonato nel marsupio con l’intenzione di chiedere delle informazioni, e quindi di voler saltare la fila non dovendo effettuare vaccinazioni, ma un’altra madre probabilmente stanca e arrabbiata per l'attesa ha iniziato ad inveire contro la donna.

Prima insulti, poi grossi spintoni fino ad arrivare alle mani. Non sono state avvertite le forze dell’ordine, i presenti hanno cercato di separare le due donne per tranquillizzare la situazione e ristabilire la quiete nella struttura. Non è il primo episodio violento all’Asl, le persone ogni giorno sono costrette a dover aspettare ore in fila per le vaccinazioni, e un altro punto a loro sfavore è la mancanza di un punto informazioni, i cittadini devono fare due volte la fila anche solo per chiedere spiegazioni. Stessi episodi anche nelle Asl dei comuni limitrofi, dove due giorni fa è accaduto un episodio del genere, con l’intervento dei carabinieri.