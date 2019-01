Rissa all'esterno della discoteca, spuntano i coltelli: due feriti

Due giovani napoletani sono finiti all'ospedale Loreto Mare in seguito ad alcune coltellate ricevute al culmine di una rissa scoppiata all'esterno di una nota discoteca in zona flegrea. La polizia indaga sull'accaduto ma il movente del doppio ferimento resta al momento avvolto nel mistero. I due, 22 e 19 anni, sono stati accompagnati in ospedale da un amico, a quanto pare non coinvolto nella rissa. Fuori pericolo, i giovani sono stati medicati e dimessi. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.