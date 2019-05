Rissa in una discoteca in Spagna, giovane in grave condizioni. Napoletani in manette

Un giovane spagnolo è in gravi condizioni in seguito a una rissa scoppiata all'alba a Cadice, in Spagna, all'esterno di una discoteca. Il ragazzo, come si vede dal video che è riportato dal Diario de Cadiz - adatto solo a un pubblico adulto - viene colpito da un potente calcio mentre è a terra, inerme. Sarebbero quattro i giovani arrestati per la rissa, quattro campani - probabilmente in Erasmus in Spagna - dei quali almeno due, secondo fonti dell'Ansa, sarebbero napoletani.