Bagnoli: risse, aggressioni e reati contro il patrimonio. Chiusa per 10 giorni discoteca

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di Bagnoli, ha disposto la sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di una nota discoteca di Via Coroglio. Il provvedimento è stato irrogato in seguito a numerose risse, aggressioni e reati contro il patrimonio che negli ultimi sei mesi hanno interessato il locale e le su pertinenze, per cui è stata ritenuta sussistente una situazione di rischio per la sicurezza pubblica.