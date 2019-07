"Vuoi fare a cazzotti con me?": napoletano colpito senza alcun motivo

“Ci è stata segnalata la storia di un giovane napoletano aggredito senza motivo nei pressi dell’ufficio postale del corso Meridionale. Una persona lo ha avvicinato, dicendogli “vuoi fare a cazzotti con me?”, prima di sferrargli un colpo che gli ha spaccato la mandibola. Come è riportato nella denuncia che ci è stata trasmessa i due non si conoscevano e mai avevano interagito prima di quel momento. L’aggressione si è consumata lo scorso 3 giugno e la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere dopo il colpo subito. Solo dopo la dimissione ha potuto sporgere denuncia e raccontare quanto gli era accaduto. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e speriamo che il delinquente possa essere intercettato quanto prima. E’ assurdo che un cittadino sia sottoposto ad un atto di violenza gratuito mentre cammina in strada”.

Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. “Purtroppo – aggiungono Borrelli e Simioli – ci troviamo spesso ad avere a che fare con casi di violenze di vario genere. Siamo particolarmente preoccupati dall’escalation di cattiveria e violenza che sta investendo alcune frange della società. Riteniamo inaccettabile che fare del male al prossimo possa essere concepito come un passatempo”.