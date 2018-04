Rissa tra condomini per auto parcheggiate male: quattro arresti

È finita in rissa la più classica delle liti condominiali ad Acerra. In uno stabile di via Gioacchino sono venute alle mani due coppie che sono finite con le manette ai polsi dopo l'intervento dei carabinieri. Oggetto del contendere, il posto auto occupato da un parcheggio fatto male. Le prime ad entrare “a contatto” sono state le due donne a cui poi si sono aggiunti i due uomini.

Così hanno raccontato altri condomini testimoni che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati i militari, uno dei protagonisti dell'alterco li ha anche aggrediti completamente preso dalla rabbia per l'accaduto. Per tutti l'accusa è stata di rissa ed anche resistenza a pubblico ufficiale per colui che ha aggredito gli uomini in divisa. A nessuno di loro è stata inflitta una misura cautelare.