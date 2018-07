Prima la lite, poi spunta un coltello: la polizia evita il peggio

La lite stava per degenerare nel sangue, ma l'intervento di due agenti di polizia ha evitato il peggio. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in via Diaz all'altezza dell'incrocio con via del Carretto.

I poliziotti hanno notato due persone, una in sella a uno scooter e l'altra a piedi, che discutevano animatamente. Dopo è scattata la rissa, con pugni e calci, e successivamente l'uomo sul ciclomotore ha lasciato cadere a terra la moto ed ha estratto un coltello dalla tasca, sferrando due fendenti verso il suo antagonista.

I colpi sono andati a vuoto. I poliziotti si sono qualificati e hanno bloccato entrambi, facendosi consegnare l'arma ed identificando i contendenti.

L'uomo armato di coltello – un 39enne pregiudicato – è stato denunciato per porto abusivo di arma e tentate lesioni personali aggravate.