Stazione Centrale, violentissima rissa tra quattro clandestini: interviene la polfer

Cinque persone arrestate, otto indagati perché clandestini o inottemperanti al foglio di via. È il risultato dei controlli operati nel weekend dalla polfer nelle stazioni di Napoli Centrale e di Napoli Campi Flegrei.

In particolare, nella Stazione Centrale gli operanti erano stati allertati da alcuni viaggiatori per una rissa su di un marciapiede esterno allo scalo ferroviario. Gli agenti sono

I poliziotti intervenuti hanno diviso con difficoltà i contendenti: si trattava di quattro persone, tre indiani e un marocchino, che si stavano picchiando violentemente. Per uno di loro, il marocchino, è stato necessario il ricorso alle cure del 118 per le ferite riportate, essendo stato colpito con una bottigliata alla testa.

I tre indiani coinvolti sono stati arrestati e condotti in ufficio. È emerso che tutti e quattro fossero irregolari, e sono stati denunciati per la legge sull’immigrazione. Sono stati condannati per direttissima a 4 mesi di reclusione.