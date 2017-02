Scatta la rissa nel centro di accoglienza: ci sono dei feriti

Ennesima rissa scoppiata per futili motivi, verso le 3 del mattino, al centro di accoglienza per immigrati a Poggioreale in via Taddeo da Sessa. Coinvolti decine di immigrati.

Sul posto sono giunte diverse auto dei carabinieri e due ambulanze. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave, mentre una è stata trasportata all'ospedale Loreto mare.

Pochi giorni fa, identica scena: a rimanere coinvolti, due extracomunitari ed un addetto alla sicurezza de centro di accoglienza. Il diverbio verbale si trasformò in aggressione fisica.