Violenta rissa a Casoria, Polizia sulle tracce dei protagonisti

“Il video della violentissima rissa in piazza Cirillo a Casoria rappresenta in maniera calzante l’escalation di violenza e sopraffazione che sta investendo i nostri territori. Episodi del genere sono all’ordine del giorno. Stavolta è accaduto nel comune dell’hinterland napoletano dove i protagonisti si sono fronteggiati a colpi di mazza. Occorre riflettere su quanto la violenza sia normalizzata. Preoccupa la disinvoltura con cui un individuo si arma di bastone in una pubblica piazza per malmenare il prossimo. Dinanzi a fatti del genere occorre una presa di coscienza delle proporzioni del problema che va al di là delle dinamiche criminali ordinarie”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

“La polizia locale di Casoria – proseguono Borrelli e Simioli – è al lavoro per identificare i protagonisti della rissa. Il sindaco Raffaele Bene e l'assessore competente sono stati alla locale Caserma dei Carabinieri per discutere di quanto accaduto. Speriamo che i responsabili possano essere duramente sanzionati. E auspichiamo che il ministero dell’Interno invii al più presto dei rinforzi per aumentare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine”.