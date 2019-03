Movida selvaggia, poliziotto seda rissa e viene aggredito: fermati tre fratelli

Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, ha arrestato, per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio e denunciato in stato di libertà per il reato di rissa in concorso tra loro e con altre persone in fase d’identificazione, tre fratelli.

L'agente, mentre percorreva, poco prima delle 3.00 del mattino Piazzetta Banchi Nuovi, ha notato un gruppo di persone litigare. Ha allertato il 113. Tre dei giovani coinvolti nella rissa lo hanno minacciato e aggredito con i cocci di bottiglie rotte. Il poliziotto è stato poi colpito violentemente da un 29enne, che è stato poi arrestato. Nel frattempo, un altro poliziotto libero dal servizio, del commissariato Montecalvario notata la scena è intervenuto riuscendo a bloccare un 33enne e il terzo dei fratelli.