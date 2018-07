Rissa tra extracomunitari e auto sfasciate, serata di follia ad Acerra

Serata assolutamente folle, quella di ieri, ad Acerra. Un ragazzo extracomunitario in escandescenze ha iniziato ad urlare e a danneggiare auto in strada, lungo via Soriano.

Poco prima c'era stata una rissa tra lui ed un altra persona di origine africana, anche a colpi di bottiglie rotte.

Quando si è allontanato il rivale, il protagonista della vicenda si è sfogato con una mazza su alcune automobili. Dopo aver sfasciato cinque vetture in sosta, si è accanito anche su due auto in transito. I residenti della zona hanno chiamato la polizia. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato il giovane a terra, ferito, dolorante ed in preda a deliri.

È stato condotto, tra molte difficoltà perché non voleva farsi bloccare, in ospedale.